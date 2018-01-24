Защита Белых попросила оправдать экс-губернатора

Защита попросила суд оправдать экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, сообщил адвокат Андрей Грохотов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан с поличным 24 июня 2016 года при получении денег в одном из московских ресторанов. 28 июля президент России уволил подследственного губернатора Белых в связи с утратой доверия. Позднее на Белых завели новое дело о получении взятки.

Ранее сегодня стало известно, что гособвинитель попросил суд признать экс-губернатора Кировской области виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также о штрафе в размере 100 млн рублей.

"Белых стал жертвой оговора, прошу его оправдать", — передаёт "РИА Новости" слова адвоката Грохотова, сказанные во время судебного заседания.