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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 4
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;
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Защита Белых попросила оправдать экс-губернатора
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губернатор Кировской области Никита Белых (2016) | Фото: ТАСС

Защита попросила суд оправдать экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, сообщил адвокат Андрей Грохотов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан с поличным 24 июня 2016 года при получении денег в одном из московских ресторанов. 28 июля президент России уволил подследственного губернатора Белых в связи с утратой доверия. Позднее на Белых завели новое дело о получении взятки.

Ранее сегодня стало известно, что гособвинитель попросил суд признать экс-губернатора Кировской области виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также о штрафе в размере 100 млн рублей.

"Белых стал жертвой оговора, прошу его оправдать", — передаёт "РИА Новости" слова адвоката Грохотова, сказанные во время судебного заседания.

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24.01.2018 19:10 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.01.2018 18:50 Мск
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Защита Белых попросила оправдать экс-губернатора
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