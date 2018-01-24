В Кировской области арестован начальник ГИБДД региона

Глава УГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Плотников арестован по подозрению в превышении полномочий, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Первомайский районный суд Кирова, изучив материалы, счел основания для избрания данной меры пресечения достаточными.

Плотников подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и ч. 3 с. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, с 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года в составе преступного сообщества Плотников и подозреваемые (генеральный и коммерческий директора ООО Ренбизнесавто, руководитель ООО ТД Авто, должностные лица УМВД России по Кировской области) приобрели 279 сборочных комплектов деталей транспортных средств на базе шасси КАМАЗ, соответствующих второму экологическому классу. "После чего сфальсифицировали паспорта транспортных средств, внеся в них недостоверные сведения об их соответствии четвертому экологическому классу и, не уплатив утилизационный сбор, незаконно обеспечили их государственную регистрацию в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области. 279транспортных средств незаконно были реализованы покупателям, причинив последним ущерб в размере не менее 837миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.



