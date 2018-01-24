Прокурор ходатайствует о десяти годах колонии для кировского экс-губернатора

Гособвинение ходатайствует перед судом о десяти годах лишения свободы экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, чиновник был задержан с поличным 24 июня 2016 года при получении денег в одном из московских ресторанов. 28 июля президент России уволил подследственного губернатора Белых в связи с утратой доверия. Позднее на Белых завели новое дело о получении взятки.

"В ходе прений сторон в суде по делу Никиты Белых гособвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — передаёт "Интерфакс" слова Куренного, написанные в Telegram-канале надзорного ведомства.

Кроме того, по его словам, обвинение ходатайствует о штрафе в размере 100 млн рублей и лишении Белых права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти или выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах сроком на восемь лет.