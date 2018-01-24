В одной из квартир Керчи обнаружены тела четырех человек

В одной из квартир в Керчи обнаружены тела четырех человек, проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике Крым.

Тела четырех человек - хозяина дома и его знакомых - без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены 23 января.

"При осмотре места происшествия также были обнаружены емкости с жидкостью. По предварительным данным, причиной смерти потерпевших явилось отравление неустановленным веществом", - говорится в сообщении ведомства.

В рамках проверки назначено проведение необходимых исследований, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.