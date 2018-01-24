Депутат Госдумы попросил прокуратуру и МВД разобраться в ситуации с давлением на студентов Тимирязевки

Депутат Госдумы Валерий Рашкин попросил прокурора Москвы Владимира Чурикова и начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова разобраться в ситуации с давлением на студентов Тимирязевской академии. В своем депутатском запросе он описал события декабря прошлого года, когда после одиночных пикетов в общежития Российского государственного аграрного университета (РГАУ) с допросом наведались полицейские, передает корреспондент Накануне.RU.

В обращении депутата сказано, что 25 декабря 2017 г. несколько студентов Тимирязевской сельскохозяйственной академии провели одиночные пикеты в поддержку своего преподавателя, декана академии Александра Соловьева, который в 2016 г. выступал против застройки опытных полей академии. Тогда, пишет Рашкин, на митинг в поддержку вуза вышли около 2 тыс. студентов, а 10 бывших министров сельского хозяйства написали коллективное письмо Владимиру Путину.

"К президенту во время прямой линии в апреле 2016 г. обратились представители академии, и Владимир Путин сказал, что "Тимирязевку надо оставить в покое". Но руководство академии, видимо, считает иначе, поскольку, по некоторым данным, были уволены самые активные защитники академии из ее работников. Та же участь была уготована и Александру Соловьеву, преподавателю с 25-летним стажем работы. 25 декабря прошли пикеты в его защиту, а 27 декабря начались допросы студентов сотрудниками полиции в нарушение многочисленных норм законодательства, допросы проводились в общежитии академии, длительно, без адвокатов, с применением угроз и запугиваний. Прошу разобраться в ситуации и принять меры", - написал Валерий Рашкин.

Отметим, что пресс-служба академии решила не комментировать этот инцидент. Официальный запрос Накануне.RU на эту тему так и не был рассмотрен.

"Я думаю, он потерял актуальность. Мы не готовили на него ответ. По поводу одиночных пикетов и всего остального читайте наши новости и официальные обращения на сайте. Там представлена официальная позиция нашего университета", - сообщал корреспонденту Накануне.RU сотрудник пресс-службы РГАУ.