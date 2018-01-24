Анкара намерена расширить масштаб операции "Оливковая ветвь" в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах расширить военную операцию в Сирии.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, ее действия направлены исключительно против террористов. Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

Ранее сегодня стало известно об уничтожении 260 "террористов" в ходе турецкой операции, а также о ликвидированных террористических убежищах, оружии и оборудовании.

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Anadolu, Эрдоган объяснил готовность расширить операцию "Оливковая ветвь", чтобы обезопасить границы Турции от террористов и переселить в зачищенные регионы беженцев.

"Мы начнём с Манбиджа, чтобы покончить с этими играми вдоль наших границ, и будем продолжать это делать до тех пор, пока регион не будет полностью свободен", — сказал турецкий лидер, отметив также намерение Анкары создать в регионе условия для возвращения 3,5 млн сирийских эмигрантов, нашедших пристанище на территории Турции.