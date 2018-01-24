В Омске задержан мужчина, угрожавший топором сотруднику интернет-провайдера

В Омске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего физической расправой работнику оператора интернет-связи за сбой в работе сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Сигнал об угрозе сотруднику фирмы поступил 23 января около 22.30. "Росгвардейцы, прибывшие по указанному адресу на улицу Октябрьская, заметили мужчину и женщину, которые при виде служебного автомобиля спрятали неопределенный предмет в женскую сумку", - говорится в сообщении.

Работник телекоммуникационной компании пояснил, что задержанный являлся абонентом, к которому он вместе с коллегой приезжал для устранения неполадок в работе оборудования. Между жаловавшимся на сбой интернет связи клиентом и представителем провайдера произошел конфликт. "Работники покинули квартиру, после чего недовольный абонент по телефону, высказывая угрозы, сообщил ушедшему специалисту о своем намерении приехать в офис. Передав информацию об угрозах в правоохранительные органы, гражданин подошел к офису после приезда сотрудников Росгвардии. В ходе последующего досмотра мужчины и женщины, оказавшихся супругами, в сумке обнаружен топор", - отметили в ведомстве.

Задержанные переданы сотрудникам полиции.