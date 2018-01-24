Лавров и Тиллерсон обсудили КНДР и Сирию

Глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили сегодня, 24 января, по телефону ситуацию в районе Корейского полуострова и урегулирование сирийского конфликта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МИДа.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Стороны сошлись во мнении, что Пхеньяну следует строго выполнять требования Совета безопасности ООН, неоднократно осуждавшего проводимые на корейском севере ядерные испытания и ракетные пуски. При этом Лавров напомнил о недопустимости эскалации напряжённости в регионе, подразумевая агрессивную риторику в адрес Пхеньяна, а также сколачивание направленных против него блоков и угрозы морской блокады. Министр подчеркнул, что противоречия должны разрешаться исключительно дипломатическими методами с учётом российско-китайских инициатив на этот счёт.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября 2017 года, после очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР.

22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи. Новые ограничения касаются поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки, также документ требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжёлой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

Главы внешнеполитических ведомств России и США также обсудили ситуацию с урегулированием конфликта в Сирийской арабской республике (САР), в частности, ход военных операций на севере страны, подготовку к встрече сторон конфликта в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, который нацелен на продвижение мирного процесса под эгидой ООН. Лавров подчеркнул, что только сами граждане САР вправе определить будущее своей страны.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок в Сирии операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, ее действия направлены исключительно против террористов. Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".