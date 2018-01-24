Лавров и Тиллерсон обсудили КНДР и Сирию

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 4
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;
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Новости
24.01.2018 17:20 Мск (19:20 Екб)
политика | В России | За рубежом
Лавров и Тиллерсон обсудили КНДР и Сирию
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Сергей Лавров Рекс Тиллерсон (2017) | Фото: mid.ru

Глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили сегодня, 24 января, по телефону ситуацию в районе Корейского полуострова и урегулирование сирийского конфликта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МИДа.
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Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Стороны сошлись во мнении, что Пхеньяну следует строго выполнять требования Совета безопасности ООН, неоднократно осуждавшего проводимые на корейском севере ядерные испытания и ракетные пуски. При этом Лавров напомнил о недопустимости эскалации напряжённости в регионе, подразумевая агрессивную риторику в адрес Пхеньяна, а также сколачивание направленных против него блоков и угрозы морской блокады. Министр подчеркнул, что противоречия должны разрешаться исключительно дипломатическими методами с учётом российско-китайских инициатив на этот счёт.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября 2017 года, после очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР.

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24.01.2018 17:20 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:20 Екб


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Лавров и Тиллерсон обсудили КНДР и Сирию
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