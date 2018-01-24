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24.01.2018
политика  |  комментариев: 4
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;
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В Екатеринбурге начались сборы начальников райотделов полиции Среднего Урала
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Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области, сборы, коллегия (2018) | Фото: В. Горелых

Начальники территориальных отделов внутренних дел Среднего Урала срочно прибыли на сборы в Екатеринбург. Главы райотделов принимают участие в двухдневной коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в 2017 году. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как он подчеркнул, сотрудников полиции можно было наблюдать сегодня на плацу ГИБДД города на улице Степана Разина. Большинство из них имели при себе табельное оружие - ПМ и сумки со спортивной формой. На это обращали внимание жители и гости города.

Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области, сборы, коллегия(2018)|Фото: В. Горелых

В первый день сборов начальники райотделов области сдают зачеты по правовой, служебной, огневой и физической подготовке. "Участники демонстрируют умение задерживать вооруженных преступников, применять боевые приемы борьбы, а также метко стрелять и действовать при возникновении различных ЧС", - пояснил Горелых.

Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области, сборы, коллегия(2018)|Фото: В. Горелых

Перед началом сборов начальник управления по работе с личным составом областного полицейского главка полковник внутренней службы Владимир Тиряев довел до руководителей порядок сдачи экзаменов и основные требования.

"Офицеры производили разборку или сборку (на выбор) пистолета Макарова и выполняли упражнение №4, смысл которого заключается в поражении мишени, расположенной на расстоянии 10 метров. Для выполнения данной дисциплины сдающему дается 4 боевых патрона и ограничение по времени в 10 секунд. Затем полицейские подтягивались, поднимали гирю весом 16 кг", - рассказал представитель ведомства.

Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области, сборы, коллегия(2018)|Фото: В. Горелых

Во второй день сборов будет обсуждено состояние дел в части борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Кроме того, будут подведены итоги, которые определят, кто из начальников райотделов самый меткий и профессионально подготовленный.

Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области, сборы, коллегия(2018)|Фото: В. Горелых

"Планируется, что в совещании примет участие губернатор области и другие почетные гости. Об итогах второго дня коллегии пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области проинформирует дополнительно", - подчеркнул Горелых.

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24.01.2018 16:55 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:55 Екб


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В Екатеринбурге начались сборы начальников райотделов полиции Среднего Урала
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