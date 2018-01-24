В Екатеринбурге начались сборы начальников райотделов полиции Среднего Урала

Начальники территориальных отделов внутренних дел Среднего Урала срочно прибыли на сборы в Екатеринбург. Главы райотделов принимают участие в двухдневной коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в 2017 году. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как он подчеркнул, сотрудников полиции можно было наблюдать сегодня на плацу ГИБДД города на улице Степана Разина. Большинство из них имели при себе табельное оружие - ПМ и сумки со спортивной формой. На это обращали внимание жители и гости города.

В первый день сборов начальники райотделов области сдают зачеты по правовой, служебной, огневой и физической подготовке. "Участники демонстрируют умение задерживать вооруженных преступников, применять боевые приемы борьбы, а также метко стрелять и действовать при возникновении различных ЧС", - пояснил Горелых.

Перед началом сборов начальник управления по работе с личным составом областного полицейского главка полковник внутренней службы Владимир Тиряев довел до руководителей порядок сдачи экзаменов и основные требования.

"Офицеры производили разборку или сборку (на выбор) пистолета Макарова и выполняли упражнение №4, смысл которого заключается в поражении мишени, расположенной на расстоянии 10 метров. Для выполнения данной дисциплины сдающему дается 4 боевых патрона и ограничение по времени в 10 секунд. Затем полицейские подтягивались, поднимали гирю весом 16 кг", - рассказал представитель ведомства.

Во второй день сборов будет обсуждено состояние дел в части борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Кроме того, будут подведены итоги, которые определят, кто из начальников райотделов самый меткий и профессионально подготовленный.

"Планируется, что в совещании примет участие губернатор области и другие почетные гости. Об итогах второго дня коллегии пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области проинформирует дополнительно", - подчеркнул Горелых.