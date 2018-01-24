В Челябинске апелляция рассмотрит жалобу на решение УФАС по мобильному приложению "Фортума"

В Челябинске рассмотрят апелляционную жалобу на решение южноуральского УФАС, которое касается мобильного приложения ПАО "Фортум".

Заседание назначено на 12 февраля, сообщили Накануне.RU в антимонопольной службе.

Ранее Арбитражный суд региона подтвердил правомерность решения УФАС о признании нарушения действующего законодательства при проведении обществом открытых конкурентных переговоров - в марте прошлого года "Фортум" объявил о проведении закупочной процедуры на право заключения договора на оказание комплекса услуг по разработке, внедрению, продвижению и технической поддержке мобильного приложения компании. Начальная цена закупки составила 2,9 млн рублей.

Челябинское УФАС России установило, что компания не разместила протокол отборочного этапа, чем лишила участников возможности получить информацию о результатах рассмотрения их заявок и причинах недопуска, а также обжаловать решение действий заказчика в случае недопуска.

Как ранее сообщало Накануне.RU, компании "Фортум" и "Промтехэкспертиза" в прошлом году заключили шесть дополнительных соглашений к ранее заключенному договору на оказание услуг по контролю металла, проведению технических освидетельствований и экспертизе промышленной безопасности на двух ТЭЦ в Челябинской области. В результате непроведения конкурентных процедур выполнение работ для "Фортум" на сумму 90 млн рублей было отдано ООО "Промтехэкспертиза". В УФАС посчитали, что дополнительные соглашение изменили предмет договора. В частности, произошло расширение территории оказания услуг до Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а стоимость увеличилась с 10 млн до 100 млн рублей.