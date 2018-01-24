На Южном Урале многодетным семьям могут начать выдавать денежную компенсацию взамен бесплатных земельных участков

В заксобрании Челябинской области создадут рабочую группу по разработке предложений для решения жилищного вопроса многодетных семей в части предоставления им бесплатных земель для индивидуального строительства жилья. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного парламента.

На 1 января 2018 года обеспеченность многодетных семей земельными участками в регионе составляет около 11%. На учете состоят 5 тыс. 529 семей, а земельных участков сформировано 598.

Глава минимущества области Алексей Бобраков считает, что одним из факторов, который не позволяет существенно сократить очередь на получение земли, является отсутствие необходимого количества свободных земельных участков.

В связи с этим минсоц разработает альтернативные механизмы. Так, многодетным семьям будут оказывать иные меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления земельных участков.

"Это может быть и денежная компенсация, расчет которой будет нами предложен с учетом особенностей населенных пунктов, в которых предполагается выдача земельного участка и учет других существенных критериев. Считаю, что денежная компенсация, к примеру, в сумме с материнским капиталом, даст возможность гражданам реализовать свое право на приобретение земли, что позволит существенно сократить очередь нуждающихся в жилищном аспекте", - отметила министр Татьяна Никитина.

Также предлагается рассмотреть возможность создания на территории Челябинской области жилищно-строительных кооперативов с участием многодетных семей для строительства многоквартирных домов на федеральных землях, переданных в управление Челябинской области.