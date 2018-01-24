Владимир Бортко: Выход фильма "Смерть Сталина" в годовщину битвы за Сталинград недопустим

Фильм Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", который должен был выйти на российские экраны 25 января, лишился прокатного удостоверения после общественного просмотра за два дня до премьеры, передает корреспондент Накануне.RU.

"Комедийная" лента итальянского режиссера представляет собой исторический капустник с "туалетным" юмором, как отметили эксперты, посмотревшие картину. Более того, помимо возмущения, которое вызвала "комедия" у общественников и режиссеров, на предпоказе вопросы возникли и у юристов - в фильме много немотивированной жестокости. Пока его проверяют на экстремизм, прокатное удостоверение "приостановлено" - рассказал в беседе с Накануне.RU глава общественного совета Минкульта Юрий Поляков.

Посмотрев фильм, режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, продюсер Игорь Угольников, члены общественного совета Юрий Поляков, Павел Пожигайло и другие подписали обращение к министру с просьбой не допустить проката. Для подобных шуток прокатчики выбрали не самое удобное время - в России отмечают годовщину Сталинградской битвы.

"Мой папа Бортко Владимир Владимирович под Сталинградом потерял ногу, моя мама была там тяжело ранена. Их уже нет в живых, и они бы перевернулись в гробу сейчас, если бы увидели этот кинофильм. У нас сейчас идет юбилей Сталинградской битвы. Сталинградской! Я считаю Сталина победителем в этой войне. Показать подобный капустник, эту комедию, можно было бы где-нибудь в Сочи, в вечернем сеансе, после ресторана, может быть, пойдет на один раз – посмеяться в очень хорошем градусе подпития. Тогда еще можно как-то. На трезвую голову смотреть это невозможно", - сказал режиссер Владимир Бортко в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Напомним, мировая премьера буффонады "Смерть Сталина" прошла еще в 2017 году, почему дата начала релиза в России была перенесена именно на конец января-начало февраля, неизвестно.