На Ямале нашли тело погибшего во время строительства зимника рабочего

Спасатели извлекли из-подо льда тело погибшего строителя зимника Панаевск – Аксарка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. "24 января погода позволила полноценно поискать водителя. Его тело извлекли из автомобиля через выбитое лобовое стекло", - уточнили спасатели. Напомним, трагедия случилась 22 января. В районе села Салемал при устройстве на Оби зимника под лед провалился колесный трактор "К-700". Водитель погиб. Сотрудники окружного управления СКР проверяют обстоятельства смерти ямальца.

24.01.2018 16:16 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин

18:16 Екб





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На Ямале нашли тело погибшего во время строительства зимника рабочего