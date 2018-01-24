На Ямале нашли тело погибшего во время строительства зимника рабочего

Спасатели извлекли из-подо льда тело погибшего строителя зимника Панаевск – Аксарка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
"24 января погода позволила полноценно поискать водителя. Его тело извлекли из автомобиля через выбитое лобовое стекло", - уточнили спасатели.
Напомним, трагедия случилась 22 января. В районе села Салемал при устройстве на Оби зимника под лед провалился колесный трактор "К-700". Водитель погиб. Сотрудники окружного управления СКР проверяют обстоятельства смерти ямальца.