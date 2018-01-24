Свердловская область вошла в ТОП-3 медиарейтинга регионов по реализации "майских указов"

Приморский край, Московская и Тульская области вошли в число трех лучших регионов по реализации "майских указов" президента Владимира Путина в сфере государственного управления по итогам 2017 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Медиалогия".

На четвертом месте расположился Дагестан, на пятом, перегнав Москву, находится Свердловская область. Далее следуют Мордовия, Тверская область, Татарстан и ХМАО.

В ТОП-3 лучших регионов по реализации "майских указов" президента в сфере ЖКХ, Москва, напротив, обогнала Свердловскую область - первое и второе место рейтинга соответствующе. На третьем месте находится ЯНАО, на четвертом - Московская область. За ней в рейтинге идут Татарстан, Дагестан, Иркутская область, Якутия, ХМАО и Чечня.

Самые заметные события по реализации "майских указов" в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по версии "Медиалогии":

- мэрия Москвы опубликовала предварительный список пятиэтажек, которые могут пойти под снос, если две трети жильцов каждого такого дома проголосуют "за";

- президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, обсуждалась социально-экономическая ситуация в области;

- СМИ сообщали, что правительство Ямало-Ненецкого автономного округа сформировало проект закона ЯНАО "Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", бюджет впервые за последние пять лет сформирован бездефицитным.

Рейтинг был построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 43,3 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте "майских указов" Владимира Путина. Период исследования: январь - декабрь 2017 года.