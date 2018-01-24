В подмосковной квартире нашли две человеческих мумии, пролежавшие там 9 лет

В Подмосковье обнаружены два мумифицированных тела. Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, 24 января в одной из квартир города Подольска были найдены мумифицированные тела мужчины и женщины. Со слов 77-летней пенсионерки, проживающей в этой квартире, обнаруженные сотрудниками правоохранительных органов мумии принадлежат ее брату и сестре, которые умерли около 8-9 лет назад.

"Поскольку женщина не имела денежных средств на захоронение родственников, она оставила тела в квартире. Предварительно установлено, что с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат", - пояснили в следствии.

Сейчас назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет установлена причина и давность смерти людей. Что касается пенсионерки, то она экстренно госпитализирована в психиатрическую больницу.