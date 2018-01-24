Студенты ямальского полярного техникума замерзают в аудиториях

Студенты Ямальского полярного агроэкономического техникума (ЯПАТ) распущены по домам из-за низкой температуры в помещениях. Температура в аудиториях не поднимается выше плюс шести градусов.

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В здании резко похолодало после снижения температуры на улице. Причина в том, что в техникуме не был проведен ремонт: подготовка документов шла с середины декабря прошлого года, сообщает "Ямал-регион". Договоры со строителями уже заключены, заявил директор ЯПАТ Вадим Осипов. До ремонта здание будут утеплять своими силами.

Сейчас в ЯНАО температура опустилась до -40. Руководство техникума планирует возобновить занятия уже завтра, когда в аудиториях будут установлены обогреватели.