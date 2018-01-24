В Кургане штаб оппозиционера Навального нарушил закон о выборах

В Кургане в штаб активистов, поддерживающих оппозиционера Алексея Навального, приехали сотрудники полиции. Поводом для визита стало нарушение закона о выборах и референдумах.

В полицию в свою очередь обратился председатель Избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов - по его словам, в соцсети "Вконтакте" в своей группе активисты штаба призывают граждан не ходить на избирательные участки 18 марта.

"В правоохранительных органах на исполнении находится административное производство по статье "изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах". Сотрудники полиции взяли объяснение, а также изъяли противоречащий закону печатный материал", - сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.