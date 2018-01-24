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политика  |  комментариев: 4
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19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
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24.01.2018 15:57 Мск (17:57 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
КПРФ выводит Грудинина на массовую уличную акцию
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митинг КПРФ 18-12-2011 (2011) | Фото: Накануне.RU

В Москве 3 февраля состоится Всероссийская акция протеста "За социальную справедливость!", мероприятие проводится в формате шествия и митинга силами КПРФ и ее сторонников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

В Компартии ожидают, что акция будет масштабной и в ней примут участие не менее 10 тыс. человек. Однако указывают, что организаторы вынуждены заявлять около 5 тыс. участников для соответствия требованиям разрешительных органов. Об этом в комментарии Накануне.RU сообщил депутат Госдумы от КПРФ Владимир Родин.

"Формально мы заявляем 5 тысяч участников, но ожидаем не меньше 10 тысяч. Вчера мы провели заседание штаба при ЦК партии, туда пришли порядка 40 человек - лидеров протестных инициативных групп", - сказал парламентарий.

В частности, в акции примут участие Центральный и Московский городской комитеты КПРФ, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров и Всероссийское женское движение "Надежда России", Ленинский Коммунистический Союз Молодежи и ряд других левых партий и движений.

Планируется, что к массовой акции "примкнет" и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин - это будет первый его выход на масштабную уличную акцию с момента начала совместной кампании. Однако напомним, что директор Совхоза имени Ленина еще до его выдвижения кандидатом на выборы главы государства от партии принимал участие в организованных КПРФ шествии и митинге в честь 100-летия Октябрьской социалистической революции.

"Пока, насколько я знаю, участие в мероприятии Павла Николаевича (Грудинина) планируется. Встроено в его график посещение и общение его с людьми", - рассказал Родин.

Отметим, коммунисты направили извещение о проведении мероприятия, но пока не получили официального ответа на свою заявку. "Предполагаем, что будет борьба. На территории всей страны мы видим, как дана команда очистить улицы и ни в коем случае не позволять такие акции", - предположил депутат.

Сбор участников акции запланирован на 11 утра на Страстном бульваре. В 12 колонна отправится в направлении к Площади Революции, где вблизи памятника Карлу Марксу состоится митинг.

Как подчеркнул Родин, на митинге будет затронут ряд социально значимых вопросов. Так, участники обсудят проблему обманутых дольщиков. "Несмотря на все обещания, протесты, в результате которых мы получали заявления об успешной работе и принятии мер, ничего серьезным образом не поменялось. Есть одиночные решения, но масштабного ничего не происходит", - считает депутат.

Кроме того, выступят активисты движения против точечной застройки в Москве. Еще один мотив, который ляжет в основу повестки митинга, - ситуация с работниками "ВИМ-Авиа" и "Когалым-Авиа". "По инициативе нашей фракции было принято решение выступить с обращением в правительство РФ с требованием разобраться и доложить о выплате зарплат: людям полгода не платят зарплаты, несмотря на то, что они по просьбе Росавиации - государственного органа - вывезли с отпусков людей, которые не могли вернуться на родину, обслужили перевозку пассажиров в Сочи на форум молодежи", - отметил Родин, упомянув, что представителям авиакомпаний также планируют дать слово на предстоящем митинге.

Напомним, недавно Павел Грудинин лично встретился с журналистами и ответил на вопросы о его зарубежных счетах, высокой зарплате и многом другом. По данным социологов, рейтинг поддержки кандидата в президенты России от КПРФ начал снижаться, и теперь он делит второе место с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским.

Другие новости по темам: КПРФ, социальная справедливость, Павел Грудинин, акция
24.01.2018 15:57 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:57 Екб


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КПРФ выводит Грудинина на массовую уличную акцию
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