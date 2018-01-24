От штрафа - к семи годам "строгача": свердловский облсуд изменил приговор полицейскому из отдела противодействия коррупции за взятку

Свердловский областной суд изменил приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Ранее ему было назначено наказание в виде штрафа - 2,9 млн руб. и взыскание авто, но прокуратура Ленинского района с этим оказалась несогласна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что сотруднику полиции Левону Мелконяну, который на момент преступления занимал должность оперуполномоченного отдела по выявлению преступлений в сфере металлургии, транспорта, машиностроения, оборонно-промышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу, было поручено проведение проверки по обращению директора ООО НПК "Пром-Снаб" о хищении денежных средств путем мошенничества.

По данным следствия, обвиняемый за выполнение своих должностных обязанностей предложил представителю организации передать ему денежную сумму в размере 300 тыс. руб., на что потерпевший ответил согласием. Организация перевела мужчине 30 тыс.руб., после чего его поймали.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга не согласилась с приговором, внесла на него апелляционное представление, указав на необоснованно мягкое наказание за особо тяжкое преступление, назначенное без учета характера и степени общественной опасности, фактических обстоятельств дела.

Сегодня судебная коллегия облсуда рассмотрела заявление прокуратуры и изменила приговор.

"Суд назначил Левону Мелконяну наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - пояснили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

Как заявлял ранее официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выявили и изобличили нечистого на руку сотрудника полицейские из подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД. Задержанного взяточника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам еще в 2016 году. Его непосредственный руководитель также покинул ряды Министерства внутренних дел.