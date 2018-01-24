Из Курганской области с каждым годом выдворяют все больше иностранцев-нелегалов

В Курганской области с каждым годом растет количество выдворенных за пределы России нелегальных мигрантов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

В прошлом году судебные приставы региона отправили за пределы страны 180 иностранцев-нелегалов, в 2016 году эта цифра была ниже - 137 человек.

"Чрезвычайных происшествий при препровождении иностранных граждан в центр временного содержания иностранных граждан, а также до пункта пропуска через госграницу, не допущено. Сотрудники центра также ни разу не отказали в приеме иностранцев", - отметили в службе судебных приставов.

Нарушители прибыли на заработки в зауральский регион в основном из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении. Вновь побывать в России мигранты смогут только через пять лет.