В Прикамье топ-менеджеру предприятия вменяют смерть рабочего из-за небезопасной работы

57-летнего жителя Александровского района судят за смерть подчиненного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

Трагедия произошла 15 февраля 2017 г. в Гремячинском районе. Во время работы на оборудовании дробильно-сортировочного комплекса 28-летний подчиненный обвиняемого получил смертельную травму. Заместитель генерального директора не оградил опасное оборудование и не установил нужное освещение.

В итоге жертва попала под натяжной барабан конвейерной ленты, что привело к гибели пермяка. Дело ушло в суд.