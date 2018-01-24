Сборная России узнала соперников по Лиге наций УЕФА

Сегодня, 24 января, состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА. Сборная России по футболу сыграет в группе 2 лиги B, передает корреспондент Накануне.RU.

Соперниками российской команды по групповому этапу станут команды Швеции и Турции. Победители групп в лиге B перейдут в элитный дивизион – лигу A.

Во время сегодняшней жеребьевки был представлен кубок Лиги наций.

Напомним, новый турнир впервые пройдет в 2018 году с сентября по ноябрь. Матчи первого тура будут сыграны 6-8 сентября, второго - 9-11 сентября, третьего - 11-13 октября, четвертого - 14-16 октября, пятого (для групп C и D) - 15-17 ноября, шестого (для групп C и D) - 18-20 ноября.

Полные результаты жеребьевки Лиги наций: