Госдума рассмотрела законопроекты о защите прав дольщиков

Сегодня на пленарном заседании Государственной думы депутаты одобрили в первом чтении два законопроекта, направленные на совершенствование законодательного регулирования сферы долевого строительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый представляет собой поправки в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Авторы законопроекта рассчитывают с его принятием ввести единую вертикаль органов государственной власти, контролирующих сферу долевого строительства, и солидарную ответственность собственников компании застройщиков за ущерб, который может быть причинен гражданам.

В частности, документом предполагается наделить Минстрой РФ полномочиями по согласованию назначения на должность, а также освобождение от должности руководителя органа, который осуществляет контроль над долевым строительством. При этом уточняется, что порядок такого согласования устанавливается правительством РФ.

Также с принятием законопроекта планируется установить контроль текущей деятельностью застройщиков.

"Это исключительно важно, потому что речь идет не только о том, чтобы застройщик соответствовал каким-то требованиям на входе, что называется, в проект, но также во время каждого дня своей работы над проектом соблюдал все требования законодательства. В случае если эти требования будут нарушены, мы даем полномочия Фонду защиты прав участников долевого строительства, а также надзорным органам приостанавливать деятельность застройщика в части привлечения средств граждан", - пояснил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Второй законопроект - изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Путем внесения соответствующих поправок в КоАП предлагается ввести серьезные штрафы за нарушение порядка предоставления информации в единую информационную систему жилищного строительства, неправомерную выдачу (или не выдачу) заключения застройщику на право привлекать средства граждан, а также за неправомерное использование наименования "специализированный застройщик".

Так, в соответствии с законопроектом, незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании слов "специализированный застройщик" либо образованных на их основе словосочетаний влечет наложение административного штрафа размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб.