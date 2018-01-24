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24.01.2018
политика  |  комментариев: 4
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;
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Новости
24.01.2018 15:32 Мск (17:32 Екб)
экономика | В России
Госдума рассмотрела законопроекты о защите прав дольщиков
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пикет, дольщики, ЖК &quot;Кольцовский дворик&quot;, ЖК &quot;Щербакова, 20&quot; (2018) | Фото: facebook.com/alshevskix

Сегодня на пленарном заседании Государственной думы депутаты одобрили в первом чтении два законопроекта, направленные на совершенствование законодательного регулирования сферы долевого строительства, передает корреспондент Накануне.RU.
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Первый представляет собой поправки в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Авторы законопроекта рассчитывают с его принятием ввести единую вертикаль органов государственной власти, контролирующих сферу долевого строительства, и солидарную ответственность собственников компании застройщиков за ущерб, который может быть причинен гражданам.

В частности, документом предполагается наделить Минстрой РФ полномочиями по согласованию назначения на должность, а также освобождение от должности руководителя органа, который осуществляет контроль над долевым строительством. При этом уточняется, что порядок такого согласования устанавливается правительством РФ.

Также с принятием законопроекта планируется установить контроль текущей деятельностью застройщиков.

"Это исключительно важно, потому что речь идет не только о том, чтобы застройщик соответствовал каким-то требованиям на входе, что называется, в проект, но также во время каждого дня своей работы над проектом соблюдал все требования законодательства. В случае если эти требования будут нарушены, мы даем полномочия Фонду защиты прав участников долевого строительства, а также надзорным органам приостанавливать деятельность застройщика в части привлечения средств граждан", - пояснил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Второй законопроект - изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Путем внесения соответствующих поправок в КоАП предлагается ввести серьезные штрафы за нарушение порядка предоставления информации в единую информационную систему жилищного строительства, неправомерную выдачу (или не выдачу) заключения застройщику на право привлекать средства граждан, а также за неправомерное использование наименования "специализированный застройщик".

Так, в соответствии с законопроектом, незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании слов "специализированный застройщик" либо образованных на их основе словосочетаний влечет наложение административного штрафа размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Другие новости по темам: Госдума, долевое строительство, Минстрой РФ, Николай Николаев
24.01.2018 15:32 Мск | Андрей Яловец
17:32 Екб


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Госдума рассмотрела законопроекты о защите прав дольщиков
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