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24.01.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;
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Новости
24.01.2018 15:31 Мск (17:31 Екб)
общество
Свердловская Госавтоинспекция недовольна уборкой улиц в Екатеринбурге
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Екатеринбург, сугробы, зима, снег, снегопад, завалы (2014) | Фото: Накануне.RU

Свердловская Госавтоинспекция недовольна уборкой улиц в Екатеринбурге. По мнению ГИБДД, вопрос уборки дорог от снега на сегодняшний день по-прежнему актуален.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, одним из доводов в оправдание неудовлетворительной организации работы по зимнему содержанию, по мнению администрации Екатеринбурга, является отсутствие помощи со стороны Госавтоинспекции по эвакуации автотранспорта, припаркованного вдоль проезжей части и мешающего проезду снегоуборочной техники.

"Хотелось бы отметить, что заявки на выделение сотрудников ДПС для работы с эвакуаторами по перемещению припаркованного автотранспорта подаются администрацией города только за один-два дня до предполагаемого времени проведения работ, что исключает возможность выделения сотрудников ГИБДД с учётом запланированных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе в очагах аварийности. Время проведения планируемых работ с Госавтоинспекцией дорожными службами также не согласовывается", - рассказали в управлении.

При этом, по мнению Госавтоинспекции Свердловской области, в целях исключения припаркованного автотранспорта с участков улично-дорожной сети, где запланировано проведение работ по уборке снега, необходимо выполнение ряда мероприятий, позволяющих, в том числе, минимизировать отвлечение сотрудников дорожно-патрульной службы от выполнения своих непосредственных обязанности. Однако, работа администрации города с населением по информированию о планируемом проведении работ не организована и сводится только к размещению информации на официальном сайте мэрии и выставлению временных дорожных знаков за сутки до проведения работ.

Более того, изучением направленных администрацией Екатеринбурга материалов установлено, что выполнение работ зимнему содержанию планировалось на улице Латвийской, дублёре улицы Сыромолотова, улицах Фрезеровщиков и Тверитина. Однако, даже на центральных улицах города имеются участки, на которых уборка осуществляется неудовлетворительно. Так, недостатки зимнего содержания выявлены на улицах: Белинского, Розы Люксембург, Куйбышева, Щорса, Фурманова и Машинная, где, несмотря на длительное время отсутствия осадков, имеется снежный накат и рыхлый снег вдоль бордюрного камня.

Более того, в связи с неудовлетворительным зимним содержанием парковок для автотранспорта, в том числе организованных администрацией города на платной основе, въездов и выездов с прилегающих и дворовых территорий, снег выносится на проезжую часть улиц.

"В настоящий момент ведутся мероприятия по организации более качественного и эффективного взаимодействия между администрацией Екатеринбурга и Госавтоинспецией областного центра", - уточнили в ведомстве.

Другие новости по темам: ГИБДД, Госавтоинспекция, уборка улиц, дорога
24.01.2018 15:31 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:31 Екб


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Свердловская Госавтоинспекция недовольна уборкой улиц в Екатеринбурге
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