Рада должна была сместить Порошенко за тайный "побег" из страны на неделю, - адвокат Януковича

Украинский президент Петр Порошенко самоустранился от исполнения своих обязанностей на неделю с 1 по 8 января, и Верховная рада была обязана сместить его с поста президента. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил на суде адвокат Виктора Януковича по делу о госизмене Виталий Сердюк.

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что "Янукович самоустранился" и поэтому парламент его сместил.

"Почему в таком случае вы не поставили на голосование вопрос о самоустранении президента Порошенко, который покинул Украину 1 января этого года в неизвестном направлении и находился за пределами Украины до 8 января? Почему, не зная, где находится президент, не был проголосован вопрос самоустранения и принятия вами обязанностей президента Украины, как это было в 2014 году?" – спросил адвокат.

Однако судья заявил, что суд - не цирк, и снял вопрос по протесту прокурора.

Напомним, Накануне.RU сообщало, что Порошенко неделю тайно отдыхал на Мальдивах, потратив $500 тыс.