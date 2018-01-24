Украина направит самую большую сборную на кубок IBU по биатлону в Ханты-Мансийск

Пришли первые заявки на участие в финальном этапе Кубка IBU по биатлону 2017/18, который пройдет с 13 по 17 марта 2018 г. в Ханты-Мансийске. Предварительные заявки прислали 10 страны, сообщили Накануне.RU в "Юграмегаспорте".

В ХМАО планируют приехать сборные Болгарии, Хорватии, Испании, Финляндии, Италии, Молдовы, Сербии, Словакии, Швеции и Украины.Самая многочисленная команда среди заявившихся у Украины, которая состоит из 15 спортсменов.

Всего одна биатлонистка, Виктория Падьяль Эрнандес, будет представлять команду Испании. Уроженка Гранады стала первой представительницей своей страны, выигравшей медали на чемпионате Европы по биатлону.

Регистрация команд продлится до 12 февраля, а до 26 февраля.

Напомним, югорская столица впервые примет у себя этап Кубка IBU. В программу соревнований войдут три дисциплины — супер-спринт, спринт и гонка преследования.

Как сообщало Накануне.RU, этап кубка по биатлону, который проходил в Тюмени, бойкотировала сборная Канады.