Пермский краевой суд оставил в силе запрет публикации "Мемориалом" пособия о "сталинских репрессиях"

Автор методички о "сталинских репрессиях" Андрей Суслов обратился в Пермский краевой суд, требуя отменить решение его нижестоящих коллег, подтвердивших запрет публикации пособия. Региональная инстанция оставила вердикт без изменений, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я по доверенности представлял эксперта РВС Жанну Тачмомедову, которая делала экспертизу методички. На заседании сначала выступил Андрей Суслов, подтвердив все тезисы, которые излагал ранее. Не ясно, зачем подавать апелляцию, если ничего нового нет. После адвоката выступил я. Согласно заключению экспертов, пособие формирует антигосударственный тип личности. Родители, бабушки и дедушки нынешних подростков объявляются носителями патологии, поскольку они жили в советское время. У детей создается чувство недоверия к правоохранителям", - рассказал Накануне.RU член центрального совета Родительского всероссийского сопротивления, глава регионального отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

В пример пагубного влияния на школьников антигосударственной идеологии Гурьянов привел ситуацию с трагедией в школе №127.

"Мониторинг переписки одного из налетчиков на школу показал, что он считает Россию страной рабов, которую "следует развалить". Вот вам яркий пример антиобщественной идентичности. Кто знает, какими методами она формировалась? Поэтому и важно, чтобы закон о защите детей от вредной информации работал, и экспертизы ограничивали доступ детей к ней", - резюмировал Гурьянов.

Напомним, в конце 2015 г. на сайте министерства образования Пермского края было размещено пособие для учителей 11-х классов по преподаванию "истории сталинских репрессий" за авторством представителей "Мемориала" Андрея Суслова и Марии Черемных. Издатели не стали скрывать, что деньги на печать дал Европейский союз. В методичке эпоху правления Сталина называют не иначе как "террор", "преступный характер отправления власти", "тотальный обман народа", "определяющая роль насилия в идеологии". Именно так авторы предлагают учителям истории рассказывать старшеклассникам об этом историческом периоде.

Эксперты Роскомнадзора проверили пособие на наличие информации, вредной для психического здоровья и развития детей, а также на соответствие закону "Об образовании" и образовательного стандарта. В заключении экспертов говорится о вреде документа для детей. Экспертиза выполнена 30 мая 2016 г., и её заключение опубликовано на сайте Роскомнадзора, с которым и судится автор пособия.

1 ноября 2017 г. суд подтвердил правоту Роскомнадзора, решение вступило в силу, однако Суслов попытался его обжаловать.