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24.01.2018
политика  |  комментариев: 4
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;
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Пермский краевой суд оставил в силе запрет публикации "Мемориалом" пособия о "сталинских репрессиях"
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Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: marvel.joyreactor.cc

Автор методички о "сталинских репрессиях" Андрей Суслов обратился в Пермский краевой суд, требуя отменить решение его нижестоящих коллег, подтвердивших запрет публикации пособия. Региональная инстанция оставила вердикт без изменений, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я по доверенности представлял эксперта РВС Жанну Тачмомедову, которая делала экспертизу методички. На заседании сначала выступил Андрей Суслов, подтвердив все тезисы, которые излагал ранее. Не ясно, зачем подавать апелляцию, если ничего нового нет. После адвоката выступил я. Согласно заключению экспертов, пособие формирует антигосударственный тип личности. Родители, бабушки и дедушки нынешних подростков объявляются носителями патологии, поскольку они жили в советское время. У детей создается чувство недоверия к правоохранителям", - рассказал Накануне.RU член центрального совета Родительского всероссийского сопротивления, глава регионального отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

В пример пагубного влияния на школьников антигосударственной идеологии Гурьянов привел ситуацию с трагедией в школе №127.

"Мониторинг переписки одного из налетчиков на школу показал, что он считает Россию страной рабов, которую "следует развалить". Вот вам яркий пример антиобщественной идентичности. Кто знает, какими методами она формировалась? Поэтому и важно, чтобы закон о защите детей от вредной информации работал, и экспертизы ограничивали доступ детей к ней", - резюмировал Гурьянов.

Суслов, Мемориал, сталинские репрессии, пособие(2015)|Фото:

Напомним, в конце 2015 г. на сайте министерства образования Пермского края было размещено пособие для учителей 11-х классов по преподаванию "истории сталинских репрессий" за авторством представителей "Мемориала" Андрея Суслова и Марии Черемных. Издатели не стали скрывать, что деньги на печать дал Европейский союз. В методичке эпоху правления Сталина называют не иначе как "террор", "преступный характер отправления власти", "тотальный обман народа", "определяющая роль насилия в идеологии". Именно так авторы предлагают учителям истории рассказывать старшеклассникам об этом историческом периоде.

Эксперты Роскомнадзора проверили пособие на наличие информации, вредной для психического здоровья и развития детей, а также на соответствие закону "Об образовании" и образовательного стандарта. В заключении экспертов говорится о вреде документа для детей. Экспертиза выполнена 30 мая 2016 г., и её заключение опубликовано на сайте Роскомнадзора, с которым и судится автор пособия.

1 ноября 2017 г. суд подтвердил правоту Роскомнадзора, решение вступило в силу, однако Суслов попытался его обжаловать.

Другие новости по темам: методичка суслова, жертвы политических репрессий, уроки в школе, мемориал, сталин
24.01.2018 15:28 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
17:28 Екб


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Пермский краевой суд оставил в силе запрет публикации "Мемориалом" пособия о "сталинских репрессиях"
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