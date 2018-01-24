В Челябинске противники строительства православной часовни в сквере у ЮУрГУ снова подадут документы на проведение референдума

В Челябинске противники строительства православной часовни в сквере напротив ЮУрГУ готовятся снова подать документы на регистрацию инициативной группы для проведения референдума по вопросу о запрете застройки территории сквера. Только теперь документы планируется подать в избирательную комиссию Центрального района города.

Как сообщили Накануне.RU в инициативной группе, документы планируется подать на следующей неделе. Теперь противники строительства часовни намерены подать документы на регистрацию инициативной группы для проведения референдума в избирком Центрального района, в границах которого расположен сквер.

В конце прошлого года облизбирком отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума в защиту студенческого сквера у ЮУрГУ, сославшись на несоответствие документов законодательству.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инициативу о проведении референдума о запрете застройки территории сквера возле ЮУрГУ в конце декабря прокомментировал глава Челябинска Евгений Тефтелев. "Если инициативная группа желает это выставить в публичную плоскость, то есть законодательство, по которому все будет рассмотрено. Я думаю, что нормативно и законодательно все будет решено", - отметил он.

Напомним, документацию по планировке территории в сквере напротив главного корпуса ЮУрГУ утвердили в октябре. Строительство может начаться уже весной 2018 года.