Экспертиза МВД не нашла доказательств вины математика Богатова, обвиняемого в экстремизме

Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД в результате компьютерно-технической экспертизы не обнаружили доказательств вины преподавателя математики Дмитрия Богатова, который обвиняется в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков.

"В результате исследования изъятых у математика Богатова ноутбуков и флеш-карт эксперты МВД подтвердили, что ни на одном из личных устройств, обнаруженных в квартире Богатова, не было обнаружено никаких противоправных материалов и доказательств, связывающих его с инкриминируемыми преступлениями", - сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

В ближайшее время все обвинения с Богатова будут сняты. Адвокат математика заявил, что будет добиваться реабилитации Богатова.

По данным СК, 29 марта 2017 года в интернете были размещены призывы к совершению 2 апреля действий экстремистского характера в центре Москвы. Следствие считало, что Богатов публиковал в соцсетях статьи и видеоролики с записями беспорядков, скрываясь за фейковым аккаунтом "Айрата Байширова".

По данным следствия, преподаватель размещал материалы с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для сокрытия следов присутствия в интернете, с использованием серверов, находящихся на территории иностранных государств.

Адвокат Богатова заявлял, что его подзащитный не мог этого сделать, потому что в то время, когда были опубликованы материалы, он занимался спортом с супругой, а затем покупал вместе с ней продукты в магазине. Это подтвердили результаты полиграфической экспертизы.