ОНФ: Росприроднадзор и Генпрокуратура выявили массовые нарушения на ПНТЗ

в этот день
25.01.18
02:40
В Екб.04:40
Секретарь федсовета "Партии Дела" сравнил Кудрина с генералом Власовым
"Обнимашки" продолжаются: екатеринбуржцы "обнимут" в знак протеста телебашню
До 100 тысяч рублей в сутки: во сколько иностранцам обойдется проживание в городах ЧМ
Главное
Путин сообщил о принятии новой десятилетней программы вооружения

Тема дня
Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Курсанты, снявшие похабный клип, не найдут себе места в гражданской авиации
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Руководство Тимирязевки сместило неугодного декана и подало в суд на "заговорщиков"
Свердловский союз журналистов ответил Соловьеву на "подонков"
Деньги есть? На увеличение зарплат российских бюджетников выделено 14,5 млрд рублей
Верховная рада приняла закон об "оккупации Донбасса"
Правительство США приостановило работу: причиной стало отсутствие финансирования
Лавров: Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений, хотя Киев абсолютно не договороспособен
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 815

ОНФ: Росприроднадзор и Генпрокуратура выявили массовые нарушения на ПНТЗ
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

первоуральский новотрубный завод пнтз группа чтпз (2017) | Фото: Накануне.ru

По запросу экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования совместно с Генеральной прокуратурой РФ провела внеплановую проверку деятельности Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского реготделения ОНФ.

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Государственной думы Владимира Гутенева, жители Первоуральска обратились к Народному фронту с жалобой на фиктивную работу очистных сооружений на ПНТЗ. По их словам, это привело к загрязнению рек Чусовая и Большая Шайтанка.

По информации общественников, существует риск, что нефтепродукты и другие загрязняющие вещества объемом более 3 тыс. т в год не очищаются и попадают через речку Пахотная в реку Чусовая. Завод ежедневно использует для своих технических нужд около 22 тыс. т воды из реки Чусовая. Более того, активистам стало известно, что на предприятии установлен дорогостоящий блок очистных сооружений. Разрабатывается техническое задание на очистные сооружения без проведения объективной экологической экспертизы. Надзорные органы уже проводили проверки данного предприятия, но к должному результату они не привели, так как перед проверкой очистные сооружения включаются и надзорные органы не замечают нарушений. Этими обстоятельствами и обуславливалась необходимость внеплановой проверки.

Координатор Центра отмечает, что результаты проверки, проведенной со стороны Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по запросу ОНФ, к сожалению, подтвердили худшие опасения граждан: в воде обнаружены превышения в разы по сульфатам, нитратам, фторидам, железу, марганцу, меди, никелю и нефтепродуктам.

"По выявленным нарушениям ПНТЗ выданы семь предписаний с конкретными сроками исполнения. По нарушениям в области использования и охраны водных объектов уже возбуждены четыре дела об административном правонарушении, планируется возбуждение еще восьми дел в отношении юридического и должностных лиц ПНТЗ. В настоящее время Росприроднадзором производится исчисление размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства. Мы же в свою очередь продолжаем держать ситуацию на контроле. Сброс неочищенных вод должен быть остановлен, вплоть до полной или частичной приостановки работы, на усмотрение ответственных контрольных органов", – отметил Гутенев.

По словам члена Центрального штаба ОНФ, руководителя регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанны Рябцевой, промышленные предприятия должны контролировать работу очистных сооружений, не допуская загрязнения водных объектов и угрозы попадания вредных веществ в источники питьевой воды.

"Вредные промышленные стоки в реки создают угрозу попадания вредных веществ в источники питьевой воды. Это в свою очередь может негативно сказаться на здоровье людей и нарушить их право на благоприятную окружающую среду. Именно поэтому в дальнейшем необходимо усилить экологический контроль над деятельностью предприятий. Народный фронт оставит на контроле устранение допущенных нарушений. В дальнейшем местные жители должны пользоваться качественными природными ресурсами. Для нас в данной ситуации важным остается соблюдение прав жителей на получение чистой воды. В Свердловской области, где экологи неоднократно отмечали высокую техногенную нагрузку на экологию, это требует дополнительных усилий от надзорных органов, от промышленников, от муниципальных властей и общественников", – подытожила Жанна Рябцева.

Другие новости по темам: ПНТЗ, ОНФ, Генпрокуратура, Росприроднадзор, экология
24.01.2018 15:15 Мск | Первоуральск | информационная служба Накануне.RU
17:15 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

ОНФ: Росприроднадзор и Генпрокуратура выявили массовые нарушения на ПНТЗ
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+