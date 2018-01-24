ОНФ: Росприроднадзор и Генпрокуратура выявили массовые нарушения на ПНТЗ

По запросу экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования совместно с Генеральной прокуратурой РФ провела внеплановую проверку деятельности Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского реготделения ОНФ.

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Государственной думы Владимира Гутенева, жители Первоуральска обратились к Народному фронту с жалобой на фиктивную работу очистных сооружений на ПНТЗ. По их словам, это привело к загрязнению рек Чусовая и Большая Шайтанка.

По информации общественников, существует риск, что нефтепродукты и другие загрязняющие вещества объемом более 3 тыс. т в год не очищаются и попадают через речку Пахотная в реку Чусовая. Завод ежедневно использует для своих технических нужд около 22 тыс. т воды из реки Чусовая. Более того, активистам стало известно, что на предприятии установлен дорогостоящий блок очистных сооружений. Разрабатывается техническое задание на очистные сооружения без проведения объективной экологической экспертизы. Надзорные органы уже проводили проверки данного предприятия, но к должному результату они не привели, так как перед проверкой очистные сооружения включаются и надзорные органы не замечают нарушений. Этими обстоятельствами и обуславливалась необходимость внеплановой проверки.

Координатор Центра отмечает, что результаты проверки, проведенной со стороны Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по запросу ОНФ, к сожалению, подтвердили худшие опасения граждан: в воде обнаружены превышения в разы по сульфатам, нитратам, фторидам, железу, марганцу, меди, никелю и нефтепродуктам.

"По выявленным нарушениям ПНТЗ выданы семь предписаний с конкретными сроками исполнения. По нарушениям в области использования и охраны водных объектов уже возбуждены четыре дела об административном правонарушении, планируется возбуждение еще восьми дел в отношении юридического и должностных лиц ПНТЗ. В настоящее время Росприроднадзором производится исчисление размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства. Мы же в свою очередь продолжаем держать ситуацию на контроле. Сброс неочищенных вод должен быть остановлен, вплоть до полной или частичной приостановки работы, на усмотрение ответственных контрольных органов", – отметил Гутенев.

По словам члена Центрального штаба ОНФ, руководителя регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанны Рябцевой, промышленные предприятия должны контролировать работу очистных сооружений, не допуская загрязнения водных объектов и угрозы попадания вредных веществ в источники питьевой воды.

"Вредные промышленные стоки в реки создают угрозу попадания вредных веществ в источники питьевой воды. Это в свою очередь может негативно сказаться на здоровье людей и нарушить их право на благоприятную окружающую среду. Именно поэтому в дальнейшем необходимо усилить экологический контроль над деятельностью предприятий. Народный фронт оставит на контроле устранение допущенных нарушений. В дальнейшем местные жители должны пользоваться качественными природными ресурсами. Для нас в данной ситуации важным остается соблюдение прав жителей на получение чистой воды. В Свердловской области, где экологи неоднократно отмечали высокую техногенную нагрузку на экологию, это требует дополнительных усилий от надзорных органов, от промышленников, от муниципальных властей и общественников", – подытожила Жанна Рябцева.