Грудинин поддержал протестующих против добычи никеля в Воронежской области

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин высказался против освоения медно-никелевых месторождений в Воронежской области. В Уральской горно-металлургической компании, заинтересованной в разработке месторождений, заявили, что не намерены комментировать "политические процессы".

Как пишет "Коммерсант", "антиникелевую тему" Грудинин затронул на недавней пресс-конференции в Москве.

"Такого рода вопросы, как добыча никеля, должны решаться на референдуме. Если жители выскажутся против любого строительства, то невозможно реализовать проект. Главное – это не власть, которая принимает на местах решения, не интересы промышленно-олигархических группировок, а интересы людей. Если люди против, о чем можно говорить?", - заявил он.

Вице-спикер Воронежской облдумы, глава обкома КПРФ Сергей Рудаков полностью поддержал позицию Павла Грудинина.

"Это и позиция воронежского обкома, она единственно верная. Во-первых, Воронежская область – аграрная. Во-вторых, никель на 90% идет за рубеж. В таких вопросах нужно учитывать мнение народа. За такие решения должны брать на себя ответственность президент, правительство, подобные вопросы не должны решаться кулуарно", - отметил Рудаков и пообещал вернуться к этому вопросу "в конце февраля – начале марта", когда, по его данным, Грудинин лично приедет в Черноземье.

В УГМК, имеющей лицензию на разработку месторождения, не стали комментировать ситуацию: "УГМК является промышленной компанией, мы не участвуем в политических процессах и не комментируем их".

Источники издания в региональной власти, знакомые с ходом реализации проекта, сошлись во мнении, что на данном этапе "политическое заявление коммуниста" не может повлиять на планы металлургов.

"Компания действует в соответствии с лицензией, вряд ли заявление кандидата в президенты может что-то изменить. Вполне ожидаемо, что кандидаты пробуют получить баллы на этой теме", - пояснил один из собеседников.

Ранее сообщалось, что УГМК планирует завершить работу по созданию технического проекта разработки двух медно-никелевых месторождений в Воронежской области до июля 2020 года.

Напомним, недавно Павел Грудинин лично встретился с журналистами и ответил на вопросы о его зарубежных счетах, высокой зарплате и многом другом. По данным социологов, рейтинг поддержки кандидата в президенты России от КПРФ начал снижаться, и теперь он делит второе место с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским.