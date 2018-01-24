"Просто заболела этим". Юлия Савичева взяла двоих детей из детдома Кургана

Известная российская певица, которая родилась и выросла в Кургане, взяла под опеку двоих детей из одного из зауральских детских домов, об этом Накануне.RU рассказали в фонде "Измени одну жизнь".

Детский дом находится в Кургане, в самое ближайшее время Савичева приедет на родину и лично познакомится с детьми.

Как рассказала сама певица в интервью журналу "Hello!", шесть лет назад она начала посещать детские дома и дарить малышам подарки, однако такая благотворительность артистки была неизвестна широкой публике.

"Я знала, что этим детям не хватает общения. А после того, как стала мамой, я этой темой просто заболела. Я поняла, что должна сделать так, чтобы и другие люди узнали об этих детях, захотели им помочь, пусть даже чем-то малым", - сообщила Юлия.

Известно, что под опеку она возьмет мальчика и девочку. Возраст мальчика - 3 года, о девочке ничего неизвестно.

Юлия Савичева впервые стала мамой прошлым летом.