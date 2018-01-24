Воронежец обнаружил в сейфе "украденные" у него осенью 15 млн рублей

Житель Воронежа, которого осенью ограбили, отняв пакет, где, по его расчетам, было 15 миллионов рублей, обнаружил эти деньги в своем сейфе.

Потерпевший после нападения обратился за медпомощью и в полицию. Но когда он выписался из больницы, то нашел деньги у себя в сейфе в офисе и понял, что перепутал пакет. "Нападение действительно было, но пакет не с деньгами был (похищен)", - сообщил РИА Новости представитель областного главка МВД.

На мужчину напали в ночь на 18 октября возле ледового дворца спорта "Юбилейный" на улице Карла Маркса. Полицейским он заявил, что грабители ударили его по голове и отобрали пакет с 15 миллионами рублей. Было возбуждено уголовное дело о разбое.

Как рассказали в полиции, данный случай не будет рассматриваться как заведомо ложные сведения о совершении преступления, так как на мужчину в тот день действительно было совершено нападение.