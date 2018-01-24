Якушев обсудил промышленное развитие страны с федеральными министрами

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев готовится к заседанию президиума Госсовета РФ по реализации экономического потенциала субъектов РФ. Он принял участие в рабочем совещании с федеральными министрами, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

В совещании участвовали помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Игорь Левитин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и другие члены рабочей группы, которую возглавляет губернатор Тюменской области.

Стороны обсудили предложения, поступившие в ходе работы по подготовке доклада Государственного совета. В частности, это создание инструментов поддержки инвестиционных промышленных проектов, вопросы межбюджетных отношений, налогообложения, льготного кредитования и другие.

Предложения поступили от всех 85 субъектов Российской Федерации, от федеральных органов власти, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, общественных объединений предпринимателей: откликнулись "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, и предприниматели, представляющие крупный, средний и малый бизнес. Полученные предложения очень полезны и важны для формирования единого подхода к развитию промышленности, как основному локомотиву устойчивого экономического роста страны, темп которого, согласно поручениям президента Владимира Путина, должен быть выше среднемировых показателей.

"Рабочая группа сформировала предложения по направлениям и инструментам стимулирования, которые будут способствовать интенсивному росту промышленности во всех регионах. Абсолютное большинство экспертов выделило одни и те же проблемы развития реального сектора. Мы классифицировали их в соответствии с разделами доклада, который будет представлен на заседании ближайшего президиума Госсовета", - прокомментировал итоги заседания губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Напомним, ранее сообщалось, что доклад, с которым глава региона выступит в этом году на заседании Госсовета, состоит из пяти разделов: первый – о потенциале развития региональной промышленности и промышленной политике, второй – о доступе к источникам финансирования, третий – о развитии технологий, четвертый – о кадровом обеспечении, пятый – о поддержке развития экспорта российской промышленной продукции.