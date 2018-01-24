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24.01.2018
политика  |  комментариев: 4
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;
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Якушев обсудил промышленное развитие страны с федеральными министрами
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Владимир Якушев (2017) | Фото: youtube.com

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев готовится к заседанию президиума Госсовета РФ по реализации экономического потенциала субъектов РФ. Он принял участие в рабочем совещании с федеральными министрами, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.
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В совещании участвовали помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Игорь Левитин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и другие члены рабочей группы, которую возглавляет губернатор Тюменской области.

Стороны обсудили предложения, поступившие в ходе работы по подготовке доклада Государственного совета. В частности, это создание инструментов поддержки инвестиционных промышленных проектов, вопросы межбюджетных отношений, налогообложения, льготного кредитования и другие.

Предложения поступили от всех 85 субъектов Российской Федерации, от федеральных органов власти, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, общественных объединений предпринимателей: откликнулись "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, и предприниматели, представляющие крупный, средний и малый бизнес. Полученные предложения очень полезны и важны для формирования единого подхода к развитию промышленности, как основному локомотиву устойчивого экономического роста страны, темп которого, согласно поручениям президента Владимира Путина, должен быть выше среднемировых показателей.

"Рабочая группа сформировала предложения по направлениям и инструментам стимулирования, которые будут способствовать интенсивному росту промышленности во всех регионах. Абсолютное большинство экспертов выделило одни и те же проблемы развития реального сектора. Мы классифицировали их в соответствии с разделами доклада, который будет представлен на заседании ближайшего президиума Госсовета", - прокомментировал итоги заседания губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Напомним, ранее сообщалось, что доклад, с которым глава региона выступит в этом году на заседании Госсовета, состоит из пяти разделов: первый – о потенциале развития региональной промышленности и промышленной политике, второй – о доступе к источникам финансирования, третий – о развитии технологий, четвертый – о кадровом обеспечении, пятый – о поддержке развития экспорта российской промышленной продукции.

Другие новости по темам: Госсовет, Владимир Якушев, Владимир Путин, инвестиционная привлекательность, заседание рабочей группы госсовета, развитие российской промышленности, экономика, финансирование
24.01.2018 15:10 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
17:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.12.2017 16:28 Мск
Госсовет рассмотрит предложения Тюменской области по развитию промышленной политики в регионах

Ранее 17.10.2017 17:17 Мск
Якушев: "Развитие региональной промышленности невозможно без планирования на федеральном уровне"

Ранее 17.10.2017 13:01 Мск
Якушев: Грех будет, если федерация не примет наши предложения по развитию промышленности

Ранее 05.10.2017 16:19 Мск
Тюменский губернатор заявил, что ограниченный доступ к источникам финансирования тормозит развитие промышленности








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Якушев обсудил промышленное развитие страны с федеральными министрами
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