Экс-депутат заксобрания Свердловской области Нафик Фамиев возглавил ЕМУП "Спецавтобаза"

Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Нафик Фамиев возглавил ЕМУП "Спецавтобаза", информация уже размещена на сайте компании.

ЕМУП "Спецавтобаза" является самым крупным на Урале предприятием, работающим с отходами и содержащим полигоны твердых бытовых отходов.

Напомним, что Фамиев в 1999, 2008, 2010 годах баллотировался на должность главы Екатеринбурга, в 2002, 2005, 2009 годах избирался депутатом Екатеринбургской городской думы третьего, четвертого, пятого созывов от микрорайона Эльмаш (Орджоникидзевский район), депутатом заксобрания области трудился в созыве 2011-2016 годов.