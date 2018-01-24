"Обнимашки" продолжаются: екатеринбуржцы "обнимут" недостроенную телебашню в знак протеста

В Екатеринбурге пройдет акция против сноса недостроенной телебашни в центре города. Горожане намерены "обнять" телебашню. "Обнимашки" запланированы на 27 января, передает корреспондент Накануне.RU.

Об акции в Facebook сообщила одна из жительниц Екатеринбурга Людмила Кирпищикова: "Друзья! Вот-вот случится трагедия городского, а может и регионального масштаба. Прошу всех неравнодушных собраться в субботу в 10 утра у цирка, чтобы выразить свое сожаление о сносе башни. Если приготовите плакаты, то не надо никаких политических лозунгов. Речь идет только о башне и о том, что не допустимо такой объект сносить. Люди собираются не только по моей инициативе, будут и другие горожане".

Напомним, ранее аналогичные акции проходили в Екатеринбурге против строительства храма-на-воде в акватории городского пруда. Тогда горожане "обняли" пруд.

УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти заявляли, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.

Опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что башню нужно превратить в смотровую площадку.

Добавим, что в настоящее время на площадке возле телевышки полным ходом идут работы по демонтажу: телевышка лишилась почти всех металлических конструкций у основания, а работающие на площадке строители уже сформировали вал, который направлен от подножия объекта в сторону реки Исеть.

Подрядчик обещал "сдать" участок после сноса к апрелю, таким образом, новый всплеск протестной активности уральцев может прийтись на мартовские выборы президента.