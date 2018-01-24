Солдат-срочник погиб в Алтайском крае

Солдат-срочник погиб во время учений в Алтайском крае, проверяются обстоятельства его гибели, передает "Интерфакс" со ссылкой на военную прокуратуру Барнаульского гарнизона.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Проверку проводит 22-я военная прокуратура армии, войсковая часть 56681 в Омске, в подведомственности которой находится дивизия, дислоцированная в ЗАТО "Сибирский" в Алтайском крае, пояснили в ведомстве.

Комментариев данного инцидента от воинской части пока нет.