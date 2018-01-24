Порошенко "отмывает деньги" в Германии, - Deutsche Welle

Новые данные об отмывании денег украинским президентом Петром Порошенко появились в европейской прессе. Олигарх и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в немецкий реестр прозрачности компаний как конечные бенефициары завода в Германии. Об этом сообщает немецкое издание "Deutsche Welle".

В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров. Речь идет прежде всего о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и скрывают свою собственность за офшорными фирмами.

С 2011 года в городе Ельстерауе на востоке Германии работает завод по производству крахмала. Конечными владельцами завода являются компании с Кипра и Британских Виргинских островов, оформленные через Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является "Интерстарч-Украина", входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро". Согласно закону об отмывании денег, компания должна была до 1 октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности. Украинские инвесторы не внесли в него никакой информации, нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

Согласно немецкому закону, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25%), но и лицо, которое "осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому". А владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод, называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна "Рошен", принадлежащего Порошенко.

В украинской электронной декларации Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце года в ООН заявили об офшорах Порошенко на Британских Виргинских островах.