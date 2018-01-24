Челябинский облсуд приобщил к материалам дела заключение врача, подтверждающее у экс-сенатора Цыбко опухоль мозга

Челябинский областной суд приобщил к материалам дела заключение специалиста — врача-нейрохирурга, согласно которому у бывшего сенатора Константина Цыбко имеется объемное внемозговое образование. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-секретарь суда Евгения Нациевская.

Согласно документу, образование увеличилось в размерах от 2015 к 2017 году.

"По мнению врача, с большой долей вероятности данное образование является доброкачественным, однако исключить его злокачественность полностью невозможно без проведения дополнительных обследований. Из заключения следует, что имеющееся у осужденного заболевание включено в перечень препятствующих содержанию осужденного под стражей", - рассказала Евгения Нациевская.

В связи с этим суд будет инициировать обсуждение вопроса о прохождении Цыбко судебно-медицинского освидетельствования, поскольку данный вопрос находится в компетенции ГУФСИН России по Челябинской области.

По ходатайству адвокатов в суде был объявлен перерыв до 5 февраля.

Напомним, в начале августа Озерский городской суд приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки. При этом суд счел доказанным получение взяток на 21 млн руб., вместо инкриминируемых 27,5 млн руб. Бывший сенатор был взят под стражу в зале суда.