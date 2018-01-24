Дальнобойщик с отмороженными руками попал в аварию в Тюменской области

На тюменской трассе спасли дальнобойщика из Марий Эл. После того, как от мороза сильно пострадали руки водителя, он попал в аварию, машину снесло в кювет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского регионального управления ГИБДД.

Машина улетела в кювет на 507 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Почти 500 км 64-летний житель республики проехал по трассе на грузовике "МАН" с обмороженными еще в Когалыме руками. Водитель на морозе в перчатках чинил машину, и только позже обнаружил, что кисти рук покрылись волдырями от обморожения.

На 507 км трассы он попытался обогнать автомобиль, но обмороженные руки не дали ему возможности завершить маневр безопасно: грузовик съехал в кювет, повредив трубки подачи воздуха и колеса. Медики "Скорой помощи" и сотрудники ГИБДД помогли водителю и обогрели его.

Несколько часов с помощью тяжелой техники ДРСУ-6 областного дорожно-эксплуатационного предприятия автоинспекторы пытались вытащить большегруз из кювета. Попытки ни к чему не привели. Вечером дорожники доставили дальнобойщика в гостиницу. Сегодня грузовик вновь попробуют отбуксировать. Если не удастся вытащить машину из кювета, придется ждать потепления до -25, чтобы вытащить "МАН" автокраном.

Дальнобойщик поблагодарил уватских сотрудников ГИБДД, фельдшеров и дорожников за быструю помощь и неравнодушие.