"Курганмашзавод" перейдет под управление нового акционерного общества

Новым управляющим "Курганмашзавода" станет предприятие "Проектмашдеталь" - за такую инициативу проголосовали 99,45% акционеров, информация размещена на сайте завода.

Договор с новой управляющей организацией будет подписан в самое ближайшее время.

В конце прошлого года на предприятии началась процедура финансового оздоровления. После новогодних праздников Арбитражный суд Курганской области сообщил, что "Курганмашзавод" сумел избежать банкротства благодаря своему статусу монополиста.

Ранее белорусский завод "БелОМО" потребовал признать КМЗ банкротом из-за невыплаты по договору поставки изделий - минское предприятие отгрузило на КМЗ детали на сумму более 354 млн рублей, однако "Курганмашзавод" выплатил только около 140 млн рублей.