КНДР проведёт парад перед открытием Олимпиады

8 февраля, всего за день до открытия Олимпиады в Пхёнчхане, КНДР проведёт масштабный военный парад. Южнокорейское издание The Korea Herald пишет, что с гражданских спутников отслеживается активность Корейской Народной Армии в Пхеньяне – в столицу к параду стягиваются пехотные подразделения и техника.

Сообщается, что парад приурочен к годовщине создания Корейской Народной Армии, но ранее, как отмечает The Korea Herald, подобные торжества происходили 25 апреля.

Это мероприятие, по мнению издания, позволит продемонстрировать военную мощь КНДР и успехи в ракетно-ядерной программе. Причём это произойдёт на фоне прибытия лидеров других стран на Корейский полуостров для участия в церемонии открытия Игр. Это, вероятно, позволит КНДР не проводить ракетные запуски во время Олимпиады.

Тем не менее, южнокорейские военные сохраняют бдительность, в Объединённом комитете начальников штабов отметили, что ранее парадов 8 февраля северный сосед не проводил. Поэтому разведка продолжает следить за активностью северокорейских военных.

Напомним, спортсмены из КНДР примут участие в Олимпийских играх, на Юг также прибудут артисты. А южнокорейские горнолыжники будут тренироваться на курорте Масикрён в Северной Корее.