В Новокузнецке кондуктор выгнала ребенка из автобуса в лютый мороз: на улице было -35

В сибирском Новокузнецке кондуктор высадила ребенка из автобуса в лютый мороз. Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Кемеровской области, в СМИ появилась информация, что в городе Новокузнецке кондуктор заставила выйти из автобуса 11-летнюю девочку. В это время температура воздуха на улице составляла минус 35 градусов.

"По данному факту начата доследственная проверка. Следователям предстоит установить номер маршрута, кондуктора, обстоятельства произошедшего, а также установить, получил ли ребенок какой-либо вред здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заверили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, в уральском городе Челябинске водителям и кондукторам запретили высаживать детей в мороз. С такими просьбами в управление транспорта обращаются родители школьников.