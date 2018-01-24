ЛУКОЙЛ заявил о распространении поддельных приглашений на переговоры

Пресс-служба ЛУКОЙЛа сообщила о распространении поддельных писем от имени компании, передает корреспондент Накануне.RU.

Неизвестные отправляют ложные приглашения для участия в переговорах по продаже топлива. Письма подписаны якобы одним из вице-президентов компании.

"При изготовлении таких приглашений неправоме​рно используется товарный знак ПАО ЛУКОЙЛ и поддельный бланк ООО "ЛУКОЙЛ-Центр управления режимами" (100% дочернее предприятие компании)", - сообщили в пресс-службе.

В компании попросили сверять информацию в представленных документах с официальными сайтами ЛУКОЙЛа и проявлять осмотрительность.