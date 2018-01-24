Адвокат: Материалы в отношении Дрыманова по "делу Шакро Молодого" были направлены в СКР еще в ноябре

Материалы в отношении главы столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова были выделены в отдельное производство из дела о взятке от ОПГ вора в законе Шакро Молодого и направлены в СК РФ, но, вероятно, там отказались возбуждать уголовное дело.

Об этом заявил адвокат Андрей Гривцов в Мосгорсуде, где слушается дело полковника Михаила Максименко.

"Материалы в отношении Дрыманова 3 ноября 2017 года выделены в отдельное производство и направлены в СК РФ для проверки и принятия решения. Можно предполагать, что по этим материалам было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела", - приводит слова защитника РИА Новости.

Накануне прокурор, представляющий обвинение в деле Максименко, заявил в суде, ссылаясь на материалы уголовного дела, что Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по освобождению из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Напомним, в начале сентября 2017 года появились сообщения о допросе главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова по делу заподозренных во взяточничестве бывших сотрудников ведомства. В СКР позднее опровергли эту информацию.

В середине июля 2016 года были задержаны глава УСБ СК России Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления Денис Никандров. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, задержанные потребовали взятку за освобождение из СИЗО людей криминального авторитета Шакро Молодого.