В Челябинске водителям и кондукторам запретили высаживать детей из транспорта в мороз. Управление транспорта города рекомендовало руководителям муниципальных и частных транспортных предприятий провести инструктажи с работниками, чтобы не допустить таких случаев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

С такой просьбой не допустить, чтобы ученики оказались высажены на улицу в мороз, в управление транспорта обращаются родители школьников.

Как рассказал начальник управления Роман Болотов, руководителям транспортных предприятий еще до наступления холодов было рекомендовано провести инструктаж с водителями и кондукторами.

"В этом году подобных жалоб к нам не поступало, будем надеяться и не поступит", - отметил он.

Челябинцев просят сообщать о подобных случаях в управления транспорта или перевозчику.