В повестку заксобрания включены вопросы создания Гремячинского и Кизеловского городских округов

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на завтрашнем пленарном заседании рассмотрят вопросы о создании Кизеловского и Гремячинского городских округов. Вопросы внесены в повестку, передает корреспондент Накануне.RU.

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Преобразование поселений в округа позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, снизить расходы на содержание муниципального управления, отмечено в пояснительной записке.

Напомним, переходный период для объединения поселений установлен до 1 января 2019 г. За это время будут сформированы органы управления городскими округами.

Решение об объединении приняли также в Краснокамске и Чайковском.