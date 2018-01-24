Тюменская пенсионерка осталась без отопления в тридцатиградусные морозы

87-летняя пенсионерка осталась без отопления в своей квартире. При этом на улице – тридцатиградусные морозы, а в жилище тюменки – плюс 5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления СКР по Тюменской области.

Информацию о замерзающей пенсионерке следователи нашли в местных СМИ. В одной из квартир дома №10 по улице Большевиков, в которой живет 87-летняя ветеран труда, тепла нет уже несколько дней. Из-за этого в помещении похолодало до плюс 5.

Началась доследственная проверка, которая установит все обстоятельства случившегося.