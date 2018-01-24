В МОК не смогли объяснить отстранение Шипулина и Устюгова

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Кристина Клостер не смогла объяснить отказ приглашать на Олимпийские игры-2018 биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.

Клостер подтвердила, что отсутствие имени спортсмена в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена является одним из условий допуска россиян на Олимпиаду в Пхенчхане. При этом она отказалась отвечать на вопрос о том, подозреваются ли Шипулин и Устюгов в нарушении антидопинговых правил, пишет "Лента.ру".

"Я не могу ответить на этот вопрос. Вам лучше обратиться в комиссию МОК по допуску спортсменов", - отметила Клостер.

Напомним, ранее Олимпийский комитет России подтвердил, что такие известные спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. По информации "Советского спорта", причиной стало присутствие их имен в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков.

В то же время французская Le Monde утверждает, что с допинг-пробами Шипулина и шорт-трекиста Виктора Ана, взятыми во время Игр-2014 в Сочи, были проведены некие манипуляции. При этом в докладах Макларена Шипулин, Устюгов и Ан не упоминались.