В Москве поймали мошенника, "заработавшего" на продаже майнингового оборудования

В Москве полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже оборудования для майнинга. Сумма ущерба превысила миллион рублей.

"В ОМВД России по Даниловскому району города Москвы поступило сообщение о мошенничестве. По словам потерпевшего, в сети Интернет он нашел объявление о продаже майнингового оборудования. Связавшись с продавцом и обсудив условия сделки, заявитель приехал в офис, расположенный на Серпуховском валу. Там он передал предоплату в размере 100% стоимости оборудования, заключив договор купли-продажи, в соответствии с которым товар должен был быть доставлен ему в течение двух недель", - сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк (на фото).

Однако по прошествии указанного срока потерпевший никакого оборудования не получил. Телефон продавца оказался отключен, а офис закрыт.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району один из подозреваемых был задержан. Установлена причастность 30-летнего жителя столицы к аналогичному противоправному деянию. Общая сумма ущерба превысила 1 млн 200 тысяч рублей", - добавила официальный представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Пока подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников задержанного, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности", - заключила Ирина Волк.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в Уральском федеральном университете прикрыли подпольную майнинг-ферму, организованную студентами вуза. Вычислить охотников за криптовалютами удалось по росту потребления электричества.